Kulturscheune öffnet ihre Tore

Kunst und Kunsthandwerk sind wieder in der Kulturscheune in Ummendorf-Ruckweg geboten. Von Donnerstag, 20. Juni, 15 Uhr, bis Sonntag, 23. Juni, sowie von Freitag, 28. Juni, 18 Uhr, bis Sonntag, 30. Juni, stellen Petra Mogendorf (Mode), Tina Menner-Zint (Schmuck/Papierobjekte), Johannes Reck (Möbel/Lampen), Detmar Roloff (Drechselarbeiten) sowie Wolff Zint (Holzskulpturen) aus. Am ersten Wochenende sind zudem vor Ort Hans-Jörg Beck aus Heiligenberg/Bodenseekreis mit Eisenobjekten sowie der Keramiker Markus Boch aus St. Georgen. Auf der Bühne stehen Musiker von Tritonal sowie der Schauspieler Martin Menner. Am zweiten Wochenende gibt es Fotoshows aus Afrika und den Alpen. Johannes Reck und die Pianistin Julia Reck präsentieren Max&Moritz&Musik. Das Programm ist zu finden unter www.offene-scheune.info