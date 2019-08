Kreuzbergfest in Ummendorf

Die katholische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 15. September, das alljährliche Fest der Kreuzerhöhung. Der Gottesdienst beginnt um 9.45 Uhr im Freien vor der Kapelle und wird musikalisch vom katholischen Kirchenchor und Musikverein Ummendorf gestaltet. Am Ende des Gottesdienstes wird die neue Grotte mit dem Grablege Christus geweiht. Danach ist Gelegenheit zum geselligen Beisammensein. Für Speis und Trank sorgt der katholische Kirchengemeinderat zusammen mit dem Förderverein Kreuzberg. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche statt.