Kreuzberg wird in der Karwoche beleuchtet

Der Kreuzberg Ummendorf wird in der Karwoche wieder beleuchtet. Darauf weisen die Verantwortlichen in einem Schreiben hin. Beginnend mit Palmsonntag werden auch an Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und am Ostersonntag die Stationen von 19.30 Uhr bis etwa 21.30 Uhr beleuchtet.

Die Kreuzberganlage verbindet mit ihren verschiedenen baulichen Stilepochen Geschichte und Moderne. Der Leidensweg Jesu ist über 2000 Jahre alt, doch seinen Leidensweg müssen auch heute noch viele Menschen gehen. Die Kreuzwegstationen mit ihren Reliefs und den biblischen Texten zeigen, wie dramatisch die letzten Lebenstage von Jesus waren.