Kreativ in der Corona-Krise: Warum diese Händler jetzt auf Gutscheine setzen

Silke Perkuhn betreibt ihr Friseurgeschäft Haarkonzept in Ummendorf seit 20 Jahren. Genauso lange ist Stefan Dobler Wirt des elterlichen Brauereigasthofs Bräuhaus, der seinen Ursprung im 15. Jahrhundert hat. Wie viele müssen sie ihre Betriebe auf Anordnung der Behörden geschlossen halten. Jetzt soll eine Gutschein-Aktion des Handel- und Gewerbevereins (HGV) helfen.

Nicht nur alle Gaststätten und Friseurgeschäfte in Ummendorf und Fischbach sind davon betroffen, auch Bäcker-Cafés, das Fischbacher Möbelhaus, Fitnessstudios und viele mehr. Bei den noch geöffneten Betrieben kommt es zu Kurzarbeit wegen wegbrechender Aufträge oder fehlenden Materials.

Die Kosten laufen täglich weiter. Die angebotene staatliche Unterstützung verzögere sich durch die Vielzahl an Anträgen. „Alle Betriebe, die nun unverschuldet in Not geraten, haben ordentlich gewirtschaftet“, betont Michael Thaluß, Vorsitzender HGV.

Insolvenzen sind unwahrscheinlich

Stammkunden boten sowohl dem Wirt als auch der Friseurmeisterin bereits an, jetzt Gutscheine zu kaufen, um sie später für einen Haarschnitt oder ein Abendessen zu verwenden. Dieses Engagement will der Handels- und Gewerbeverein bündeln, damit Ummendorf nach dieser ungewöhnlichen Zeit weiterhin eine gute Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs bieten könne, erklärt Thaluß.

Der HGV bietet seit einigen Jahren sein eigenes Gutscheinsystem an, dieses ist hier aber nicht einsetzbar. Die Zahlungen für die Gutscheine kommen in einen Pool und die Betriebe erhalten erst nach Leistungserbringung das Geld für die Gutscheine. Aber diese Leistung kann im Moment eben nicht erbracht werden.

Wer einen Gutschein erwerben möchte, kann sich per Telefon, Mail oder Fax mit dem gewünschten Betrieb in Verbindung setzen. Nach Überweisung des Gutscheinbetrages erhält der Käufer den Gutschein.

„Dieser kann nach Ende der behördlich angeordneten Schließungen beim ausgebenden Betrieb eingelöst werden“, teilt der HGV mit. Gutscheine bieten sich zudem auch als Geschenk an. Bei einer möglichen Insolvenz des Betriebs wäre der Gutschein wertlos, darauf weist der HGV hin. Vorsitzender Thaluß ist jedoch davon überzeugt, dass alle seine Mitglieder, auch nach dieser denkwürdigen Zeit noch ihre Geschäfte weiterführen können.

Silke Perkuhn und Stefan Dobler sind für das Engagement dankbar, wenngleich sie hoffen, dass nicht alle Kunden sofort ihre Gutscheine einlösen, sobald wieder Haare geschnitten und Maultaschen serviert werden dürfen.

Der HGV Ummendorf/Fischbach bietet auf seiner Internetseite die Kontaktdaten aller Mitglieder an: www.hgv-ummendorf.de/mitglieder