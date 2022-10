Konzert mit dem Orplid - Ensemble

In der Konzertreihe im „Klangraum Versöhnungskirche“ gastiert am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr das Orplid-Ensemble mit Kammermusikwerken von Haydn, Schubert und Arensky in der evangelischen Versöhnungskirche Ummendorf..

Eröffnet wird das Konzert mit dem Streichtrio op. 53 von Joseph Haydn, gefolgt vom Triosatz D 471 von Franz Schubert. Im abschließenden Streichquartett des weitgehend unbekannten russischen Komponisten Anton Arensky (1861-1906) tritt ein zweites Violoncello hinzu, so dass die äußerst ungewöhnliche Besetzung Violine (Kirsten Jacobs-Brannath), Viola (Tobias Keck) und Violoncelli (Wolfgang Bareiß und Julia Wasmund) zu hören sein wird. Arensky schrieb das spätromantische Quartett im Jahre 1894 zum Gedenken an Peter I.Tschaikowsky. Das bewegende Werk verwendet unter anderem Begräbnisgesänge der russisch-orthodoxen Kirche.

Das Konzert wird von den Aufführenden moderiert. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.