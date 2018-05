Kleinkindbereich am Badesee soll verbessert werden

Die Gemeinde Ummendorf setzt alles daran, den Badesee wie versprochen an Pfingsten zu öffnen. Und obwohl die aktuelle Kostenprognose mittlerweile gestiegen ist, hat der Gemeinderat beschlossen, den Kleinkindbereich in dem Naturfreibad zusätzlich aufzuwerten.

Der Architekt Uwe Fischbach berichtet in der Sitzung über den aktuellen Stand der Bauarbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Anlagen am See. Ein Wintereinbruch im März und der Diebstahl von angelieferten Fliesen habe den Zeitplan durcheinandergebracht. Die restlichen Arbeiten seien indes „so getaktet, dass ich zuversichtlich bin, dass am Samstag vor Pfingsten der letzte Handwerker die Baustelle verlässt“. Fischbach bezeichnete diesen Termin als machbar, aber „sportlich“ – und brachte daher ins Gespräch, die Badesaison eine Woche später zu beginnen, „das wäre entspannter“.

Bürgermeister Klaus Bernd Reichert wies dieses Ansinnen so knapp wie bestimmt zurück: „Pfingsten steht.“ Die Gemeinde war in ständigem Kontakt mit Planern und Handwerkern und hatte den Badegästen diesen Termin, sofern irgend möglich, genannt. Das will sie einlösen. Und egal ob an Pfingsten oder eine Woche später, kleinere Einschränkungen zum Saisonbeginn sind unvermeidlich: Die zusätzlichen Tagesspinde werden erst Mitte Juni geliefert. Aber die Mietschränke zur Dauerbelegung stünden rechtzeitig bereit, sagte Fischbach. Einige Flächen bleiben zunächst abgesperrt, weil man vom Rollrasen Abstand nahm und der eingesäte Rasen Zeit zum Anwachsen braucht. Aber die Hauptvorteile wie mehr Platz für Umkleiden, bessere Sanitäranlagen und manches mehr sollen von Beginn an zum Tragen kommen.

Kosten sind gestiegen

Die Kosten steigen. Unter mehreren Gründen führte Fischbach an, dass die Wände stabiler gestaltet werden, damit sie dem Hochdruckreiniger standhalten. Es müssten größere Geländeangleichungen gemacht werden als geplant, damit keine steile Böschung entsteht. Nach aktuellem Stand werden die Gesamtkosten um rund 2,5 Prozent auf 1,067 Millionen Euro brutto steigen, wobei Fischbach in dieser Summe noch „Reserven“ ausmacht. Der Kämmerer Reinhold Besenfelder wies darauf hin, dass hiervon noch der Eigenanteil der DLRG für ihre Vereinsräume abgeht. Zudem sei für die Gemeinde die Nettosumme entscheidend: Sie führt das Freibad als Betrieb gewerblicher Art und kann die Mehrwertsteuer geltend machen.

Die Kosten hatten die Verantwortlichen im Rathaus schon in der Planungsphase fest im Blick, deshalb setzte eine Arbeitsgruppe Prioritäten und stellte einige ursprünglich formulierte Wünsche zurück. Das galt auch für eine damals vom Rat Thomas Dörflinger angeregte Aufwertung des Spielbereichs für kleine Kinder; ein Argument lautete seinerzeit, dass der Badesee eher Schwimmer anlockt und Kinderspiele nicht das Dringlichste seien. Jetzt rief Dörflinger das Thema noch mal auf: „Wenn wir schon mehr als eine Million ausgeben“, sollte die Gemeinde für die Familienfreundlichkeit auch noch etwas erübrigen. Es gehe nicht um ein Spaßbad und schon mit wenig Geld lasse sich etwas verbessern – „und wenn es nur Sitzbänke für die Eltern sind“ und vielleicht ein zusätzliches Spielgerät. Sein Antrag, hierfür zusätzlich maximal 10 000 Euro bereitzustellen, wurde einhellig befürwortet. Vielleicht könne auch die Bürgerstiftung etwas lockermachen, ließ Dörflinger anklingen – er sitzt dort im Vorstand.

See soll familienfreundlich sein

Auch andere Räte betonten die Familien- und Kinderfreundlichkeit, die sich ja auch darin zeige, dass beim laufenden Umbau Wickelräume und Familienumkleiden entstehen. Deshalb folgten sie dem Vorschlag einmütig. Auch Simon Özkeles war „absolut dafür“, wenngleich er seine leise Verwunderung durchklingen ließ, „dass dieser Vorschlag jetzt kommt“ – wo doch seinerzeit der Aufschrei im Rat groß gewesen sei, als die Kostenschätzung präsentiert wurde. Özkeles hätte schon damals eher klotzen statt kleckern wollen und wäre auch jetzt noch zu haben für Outdoor-Fitnessgeräte, die Ulf Politz in der frühen Planungsphase vorgeschlagen hatte.