Kleine Schlange mit großen Botschaften

Wo die persönlichen Begegnungen während der Corona-Krise wegfallen, entstehen neue Formen der Kommunikation. In Ummendorf sorgt nun eine Schlange aus bemalten und beschriebenen Kieselsteinen für Diskussionen unter den Nachbarn.

Den wenigsten Passanten fallen wohl die kleinen Steine in Ummendorf am Straßenrand der oberen Manlichstraße auf. Manche Fußgänger oder Radfahrer aber bleiben stehen und lesen, was auf den liebevoll bemalten Steinen steht.

„Deus caritas est – ut unum sint„ zum Beispiel. Das bedeutet wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt: Gott ist die Liebe – damit sie eins sind. Dieser Stein bezieht sich offenbar auf die vor 25 Jahren erschienene Ökumene-Enzyklika und der ersten Enzyklika von Papst Benedikt XVI. Wer wohl diese Steine hier an der oberen Manlichstraße kurz vor der Panoramastraße ausgelegt hat? Die meisten der über drei Dutzend Kiesel sind offensichtlich von Kindern bemalt. Mit Igel, Eisbär, Regenbogen, Herzen und vielen bunten Mustern. Es geht um Freundschaft, Liebe, Mut, Gesundheit. Ein lachender Engel verspricht: Ich beschütze euch.

Anrührende Botschaften, die Ende November teilweise von herabgefallenen Blättern befreit werden mussten, um lesbar zu sein. An einem kleinen Holzpfosten ist ein laminierter Zettel befestigt, der darum bittet, die Schlange wachsen zu lassen und keinen Stein mitzunehmen. Wer die Botschaften abgelegt hat, wissen auch die Anwohner nicht. Spaziergänger tauschen sich aus, formulieren eigene Gedanken, die ihnen beim Lesen der Worte in den Sinn kommen. Sie wüssten gerne, was die Menschen, ob groß oder klein, mit ihrem Stein bewirken wollen, welche Geschichte hinter ihrem Bild oder Text steckt.