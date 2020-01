Kirchengemeinderäte wollen mehr Zeit für Seelsorge

Die Kirchengemeinderäte wünschen eine Entlastung von bürokrtischen Aufgaben und mehr Zeit für Seelsorge und Pastoral. Das zeigt der Pastoralbericht, der bei der Pastoralvisitation des stellvertretenden Dekans Stefan Ziellenbach in der Seelsorgeeinheit Heimat Bischof Sproll vorgestellt wurde.

Der stellvertretende Dekan führte im Namen von Bischof Gebhard Fürst Gespräche in der Seelsorgeeinheit, zur der die Kirchengemeinden Fischbach, Hochdorf, Schweinhausen, Ummendorf und Unteressendorf gehören. Die Pastoralvisitation durch den Bischof oder einen von ihm ernannten Visitator findet in etwa alle fünf Jahre statt.

„Ziel einer Pastoralvisitation ist, in regelmäßigen Abständen vertieft und breiter über die Situation vor Ort und die pastoralen und verwaltungstechnischen Vorgänge und Herausforderungen nachzudenken und diese zu reflektieren“, heißt es in einer Broschüre der Diözese. Die Pastoralvisitation wolle Anstoß für eine umfassende Wahrnehmung der pastoralen Situation einer Seelsorgeeinheit im Licht des Evangeliums geben. „Dabei sollen hoffnungsvolle Entwicklungen, anstehende Veränderungen, neue Anfragen und Herausforderungen erkannt und analysiert werden.“

In der Seelsorgeeinheit Heimat Bischof Sproll wurde hierbei besonders auf die Ergebnisse des diözesanen Prozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ geschaut. Dafür haben die Kirchengemeinderäte und das Prozessteam einen Pastoralbericht verfasst, in dem der derzeitige Stand, anstehende Fragen und Herausforderungen sowie Ziele formuliert wurden. Beim Abschlussgespräch mit dem stellvertretender Dekan Stefan Ziellenbach und Dekanatsreferent Philipp Friedel wurde derPastoralbericht vorgestellt.

Viele verschiedene Baustellen hatten und haben die Kirchengemeinden in den vergangenen Jahren demnach zu meistern: Orgel- und Dachsanierung in Unteressendorf, Neuausrichtung Kindergarten in Fischbach, Glockenturm in Hochdorf, Gedenkort von Bischof Sproll in Schweinhausen, Dachsanierung und Kindergarten in Ummendorf oder die Weiterentwicklung zur Gesamtkirchengemeinde. „Das sind und waren große Herausforderungen und für viele der Anwesenden kam da das ,eigentliche Geschäft’, nämlich das Kirchengemeindeleben an sich und Aktionen zur Glaubensweitergabe zu kurz“, heißt es in der Pressemitteilung des katholischen Dekanats. Zudem sei die Unterstützung von Seiten des bischöflichen Ordinariats bei einzelnen Themen mitunter als unbefriedigend wahrgenommen worden.

Dennoch sei in der Seelsorgeeinheit auch einiges an kirchengemeindlichen Leben ausprobiert und weiterentwickelt worden. Das gemeinsame Seniorencafé von Hochdorf und Schweinhausen, die Seniorennachmittage und Kinderkirche in Unteressendorf, die intensive ökumenische Zusammenarbeit in Ummendorf oder das „Himmelfrühstück“ an Fronleichnam in Fischbach seien positive Beispiele, die genannt wurden.

Im Gespräch mit dem stellvertretenden Dekan kam aber zum Ausdruck, dass sich viele Räte eine Entlastung von administrativen und Verwaltungsarbeiten wünschen, um mehr Zeit für pastorale und seelsorgerliche Themen zu haben, so die Pressemitteilung des Dekanats. „Die Räte erhoffen sich, dass dies durch die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde ein Stück weit gelingt und die künftigen Räte vor Ort mehr entlastet werden“, schreibt das Dekanat weiter. Es gelte nun die Gesamtkirchengemeinde umzusetzen, zudem solle die Pastoral- oder Gemeindereferentenstelle möglichst bald ausgeschrieben werden. Pastoralreferentin Beate Wölfle hatte im Dezember vergangenen Jahres die Seelsorgeeinheit verlassen.

Die Themen Ministrantenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Pastoralausschuss und Glaubensweitergabe sollten von den neuen Räten, die am 22. März gewählt werden, in den Blick genommen werden. Der Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ wurde in der Seelsorgeeinheit unterschiedlich betrachtet und bewertet. Unterm Strich sei zu wenig Konkretes herausgekommen, aber man habe durch den Prozess einen neuen Blick auf die Aktivitäten in den Gemeinden erhalten, hieß es.

Der stellvertretende Dekan Stefan Ziellenbach bedankte sich beim anschließenden Gottesdienst bei allen Kirchengemeinderäten, Engagierten und auch Pfarrer Jürgen Sauter: „Vergelt’s Gott an alle, die sich für die Kirche am Ort und an vielen Orten einsetzen“, sagte er.