Kindergarten Fischbach wird kommunal

Der Kindergarten Fischbach wird bisher von der katholischen Kirche getragen. Nun hat die bürgerliche Gemeinde Ummendorf den Vertrag mit der Kirchengemeinde gekündigt und nimmt zum 1. September 2019 den Betrieb in die eigenen Hände. Das haben der Ortschafts- und der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen jeweils einstimmig beschlossen, wie Bürgermeister Klaus Bernd Reichert bekanntgab. Grund ist nicht etwa, dass sie unzufrieden wären mit der katholischen Trägerschaft. Reichert begründete diesen Schritt vielmehr mit der Hoffnung auf Synergieeffekte mit der kommunal geführten Kita Storchennest in Ummendorf. Anders als die Kirchen, die in der Region viele Kindergärten tragen und auf einen größeren Personalpool zurückgreifen können, „haben wir keine Personalreserven“, erläuterte Reichert. Werden zum Beispiel mehrere Erzieherinnen der Kita Ummendorf krank, ist der Ausfall für die bürgerliche Gemeinde bisher schwer zu kompensieren. Wenn Fischbach 2019 in kommunale Trägerschaft übergeht, kann in solchen Notfällen künftig kommunales Personal zwischen den Kitas Fischbach und Ummendorf austauschen werden. Das Gebäude des Kindergartens Fischbach gehört ohnehin der bürgerlichen Gemeinde. Vor der Bekanntgabe hatte Reichert Pfarrer Jürgen Sauter persönlich informiert.