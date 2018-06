Keine neuen Schulden, Griff ins Sparschwein

„Die wichtigste Botschaft“ war für den Ummendorfer Bürgermeister Klaus Bernd Reichert bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2017 in den Gemeinderat, dass die Gemeinde die hohen Investitionen ohne neue Schulden stemmen kann. Geplant ist indes ein ordentlicher Griff ins Sparschwein (5,7 Mio. € Rücklagenentnahme).

Kämmerer Reinhold Besenfelder betonte, dies sei nur möglich, „weil wir in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet haben“. Nachdem zuletzt bereits für den Neubau der Ummendorfer Gemeindehalle das Sparschwein geplündert worden war, sollen dort zum Jahresende 2017 noch etwas mehr als 1,1 Mio. € verbleiben. Wenn die Gemeinde drei beantragte, aber sicherheitshalber nicht einkalkulierte Zuschüsse erhält, sieht’s etwas besser aus. Der Schuldenstand soll zurückgehen (auf rund 124000 € zum Jahresende).

Einkommensteuer sprudelt

Im Verwaltungshaushalt mit den jährlich wiederkehrenden Einnahmen erwartet Besenfelder aufgrund der guten Konjunktur mehr Einkommenssteuer (2,65Mio.€) als 2016 geplant. Bei der Gewerbesteuer kalkuliert der Kämmerer vorsichtig mit gleichbleibenden Einnahmen (1,1Mio.€) – obwohl der Steuersatz per Vorab-Beschluss vom vergangenen Jahr erhöht worden ist (von 330 auf 340 Prozent). Bei der Grundsteuer steigen mit den Sätzen die Einnahmeerwartungen: Bei der Grundsteuer A (Hebesatz von 300 auf 320 Prozent) werden 25000 Euro einkalkuliert, ein Plus von 1000 Euro; bei der Grundsteuer B (Hebesatz von 280 auf 300 Prozent) 430000 Euro, ein Plus von 30000 Euro.

Auf der Ausgabenseite erwartet Besenfelder aufgrund von Tarifsteigerungen und der halben Stelle in der Flüchtlingsarbeit 3,21 Prozent mehr an Personalaufwendungen (knapp 1,88 Mio. €). Die Systematik des Finanzausgleichs hilft Ummendorf dieses Jahr: Da vor zwei Jahren die Steuereinnahmen vergleichsweise schwach waren, kann die Gemeinde jetzt mit höheren Zuweisungen vom Land rechnen (1,1 Mio. €) und muss weniger an Umlagen ans Land und den Kreis abführen (zusammen 2,57 Mio. €). Sind alle laufenden Ausgaben bestritten, sollen laut Plan 567714 Euro verbleiben, die dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden.

Jetzt haben die Räte Zeit, das Zahlenwerk (Gesamtvolumen gut 18 Mio.€) zu studieren. Die Debatte ist für eine spätere Sitzung vorgesehen.