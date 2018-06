Kein Lärmaktionsplan nötig

Die Gemeinde Ummendorf muss wohl keinen eigenen Lärmaktionsplan erstellen. Eine EU-Richtlinie verpflichtet Kommunen entlang von Verkehrsachsen mit bestimmten Verkehrsmengen, Vorschläge zur Lärmminderung zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Belastungen auszuarbeiten. Ob eine Gemeinde in die Detailplanung einsteigen muss, wird auf Grundlage einer vorläufigen Lärmkartierung entschieden. Diese zeigt für Ummendorf eine geringe Betroffenheit. Wie es in der Ratssitzung hieß, sind zwei Gebäude am Ortsausgang in Richtung Rißegg von Lärm durch die Südbahn belastet.

Darauf habe die Gemeinde beim Ausbau der ebenfalls dort verlaufenden B 30 eigens hingewiesen, zu ihrer Überraschung habe sei dieser Hinweis damals nicht berücksichtigt worden. „Wir werden bei den Behörden kundtun, dass diese beiden Gebäude betroffen sind“, sagte Bürgermeister Klaus B. Reichert, weiter ist nichts vorgesehen.