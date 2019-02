Kein Jahr nach der Modernisierung: Kupferrohre am Badesee gestohlen

Am Badesee in Ummendorf sind Metallbauteile gestohlen worden, dabei entstanden weitere Sachschäden an den erst kürzlich sanierten und erweiterten Gebäuden. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung hat der Bauhofleiter den Diebstahl am Mittwoch bemerkt. Die Gemeinde hat am selben Tag Anzeige gegen unbekannt wegen Diebstahls erstattet. Bisher habe sie von der Polizei keinerlei Rückmeldung über etwaige Ermittlungserkenntnisse erhalten, sagt Bürgermeister Klaus B. Reichert.

Der genaue Tatzeitpunkt ist unklar, denn jetzt im Winter, außerhalb der Badesaison, seien nicht jeden Tag Mitarbeiter am Badesee zugange, sagt Kämmerer Reinhold Besenfelder. Konkret fehlen drei Fallrohre von der Dachrinne zur Kanalisation. Beim Abmontieren der Rohre wurden außerdem ein Rinnenbügel, ein Stutzen, sämtliche Rohrschellen sowie ein Blitzableiter beschädigt. Außerdem ist in einer Dachrinne ein Loch. Die Fallrohre waren aus Kupfer, das länger haltbar, aber auch teurer ist als andere gebräuchliche Rohrmaterialien. Den Sachschaden schätzt die Gemeindeverwaltung auf rund 1500 Euro.

Schaden für den Steuerzahler

Für die Gemeinde ist der Diebstahl umso ärgerlicher, als die Anlagen beim Badesee ja erst kürzlich modernisiert worden waren. Erst im Frühjahr 2018 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen, die besagten Teile sind also so gut wie neu. „Wieder mal ein Fall, wo wir wohl mit Steuergeldern Schäden ersetzen müssen“, ärgert sich Reichert über die – so sein Eindruck – zunehmende Zahl an Fällen von Vandalismus, Beschädigung öffentlichen Eigentums und Diebstahls. Vergangenes Jahr war mehrmals ins Feuerwehrhaus eingebrochen worden, zurückblieben immer Sachschäden. In Reicherts Wortwahl schwingt die auf Erfahrung gestützte Annahme mit, dass es schwierig werden dürfte, die Täter zu ermitteln. Die Verantwortlichen überlegen nun, ob sie die geklauten Rohre wieder durch hochwertige Kupfer- oder lieber durch einfachere Kunststoffrohre ersetzen.

Völlig offen ist, ob es die Diebe auf den Rohstoff Kupfer abgesehen haben oder vielleicht ein Häuslebauer zufällig gerade ein paar Fallrohre gebraucht hat. Kupferdiebstähle sind nicht ungewöhnlich, davon wissen Baufirmen landauf, landab ein Lied zu singen. Allerdings fragt sich Besenfelder, warum die unbekannten Täter dann nicht noch mehr Teile mitgenommen haben. Denkbar wäre freilich, dass sie gestört wurden.