Karl Raufeisen feiert 101. Geburtstag

Karl Raufeisen hat am Dienstag zahlreiche Gratulationen zu seinem 101. Geburtstag entgegengenommen. „Ich bin zufrieden“, sagt der älteste Ummendorfer Bürger auf die Frage nach seinem Befinden – und das strahlt er mit seinen wachen Augen und seinem Lächeln aus. Der Sattlermeister, zusätzlich gelernter Polsterer und Tapezierer, ist nicht nur durch seinen Handwerksbetrieb über den Ort hinaus bekannt geworden. Karl Raufeisens Name ist obendrein mit dem Biberacher Schützenfest verbunden, hat er doch über Jahrzehnte die Pferdegeschirre und Sättel bei den Umzügen gefertigt und blitzblank gehalten. Aus seinen Händen stammt das Zaumzeug der Stadion’schen Kutsche. Auch nachdem er mit 80 Jahren von der Schützendirektion als Sattlermeister verabschiedet worden war, half er ab und zu noch aus. Kein Wunder ist er Stammgast auf der Ehrentribüne und vergangenes Jahr führte er als Hundertjähriger den Jahrgängerumzug an. Teilnehmer zahlreicher Blut- und Flurritte in Oberschwaben haben ebenfalls gern auf seine Dienste zurückgegriffen.

Bis ins hohe Alter stand Karl Raufeisen in seiner geliebten Werkstatt. Das lässt die Gesundheit nicht mehr zu, aber dem Vernehmen nach taucht er immer noch am Stammtisch auf und die Gratulanten empfing er am Dienstag auf dem heimischen Sofa putzmunter. Dabei war er in einem Zeitungsbericht 2001 schon mal für tot erklärt worden – ein Missverständnis, das Karl Raufeisen „nach der ersten Aufregung ... mit viel Humor genommen hat“, wie es in der damaligen Richtigstellung hieß. Das Archiv spuckt noch mehr über den Mann aus: Er spielte in seiner Jugend Tenorhorn in der Kleinen Schützenmusik, war im Gesangverein, ist Ehrenmitglied der Ummendorfer Blutreitergruppe und war dem Handels- und Gewerbeverein Ummendorf/Fischbach eng verbunden.