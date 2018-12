„Kann mir Windhundverfahren nicht vorstellen“

Der Ummendorfer Bürgermeister Klaus Bernd Reichert spricht im Interview mit SZ-Redakteur Markus Dreher über Bauplätze, Gewerbegebiete, Verkehr und was sonst noch alles 2018 wichtig war und 2019 wichtig wird.

Herr Bürgermeister Reichert, die Vergabe der Bauplätze im neuen Wohngebiet wäre auch ohne die rechtlichen Schritte eines leer ausgegangenen Paars gegen die Kriterien noch nicht abgeschlossen, trotzdem: Hat sich das Punktesystem im Rückblick bewährt?

Es war klar, dass wir bei 159 Bewerbungen und 33 Bauplätzen nur einen Teil der Personen befriedigen können und der Rest kein Verständnis für die Vergaberichtlinien haben würde. Aus unserer Sicht wurde exakt das vom Gemeinderat vorgegebene Ziel vollständig erreicht – dass bei der unvermeidlichen Auswahl junge Leute mit einer Perspektive in der Gemeinde Chancen erhalten, auch mit Blick auf unsere Vereine, Kindergärten und die Schule. Ich kann mir bei einem derartigen Bewerberdruck ein Windhundverfahren nicht vorstellen, da würden doch Bewerber vor dem Rathaus campieren ...

Stichwort Wohngebiete: Die neue Löschsystem in der Galvanikanlage der Bundeswehr kommt später – und damit auch die Antwort auf die Frage, wo wegen des Abstandsgebots künftig Neubaugebiete möglich sein werden.

Bei der Einwohnerversammlung haben die Anwesenden aus berufenem Mund Details zu dem Abstandsgebot und der Arbeit in der Kaserne erhalten. Oberstleutnant Friedleins Angebot für Besichtigungen der Galvanik wurde rege angenommen. Zwischenzeitlich wurden die Mittel für diese höchst moderne Sprinkleranlage genehmigt. Damit wird die Anlage gebaut. Das ist eine große Erleichterung, wobei wir natürlich nicht wissen, wie sich die Umweltstandards in den nächsten Jahren noch verändern. Da ist alles im Fluss. Wenn die Anlage gebaut ist, dürfen wir ein neues Gutachten in Auftrag geben, dem sich die Bundeswehr unterwerfen wird. Im Übrigen sind jedoch Baugebiete in der Vergangenheit nicht ausschließlich an dem Abstandsgebot gescheitert, sondern an den fehlenden Möglichkeiten des Grunderwerbs von Rohbauland. Wir hatten ja noch Alternativen.

Prägend für die Bürger war 2018 die Umleitung durch den Ort wegen des B-312-Ausbaus. Wie groß war das Aufatmen, dass es jetzt vorbei ist?

Es ist wichtig, dass Straßen ertüchtigt werden. Dem Ausbau der B 312 haben wir natürlich zugestimmt, weil wir uns dadurch langfristig eine Entlastung vom Durchgangsverkehr erhoffen. Mangels Alternativen führte einer der Umleitungszweige durch Ummendorf. Sicherlich war es ärgerlich, dass der Bau des Kreisverkehrs in Ochsenhausen, die Sanierung der Brücke bei Appendorf und die Belagserneuerung zwischen Awengen und Eberhardzell – alles wichtige Maßnahmen – parallel durchgeführt und dadurch Umleitungsverkehre erzeugt wurden, die in der Dimension nicht notwendig gewesen wären. Zeitweise mussten wir die Radwegunterführung beim Jordanbad sperren, da sich die Autofahrer den einfachsten Weg suchen und wir als Behörde nicht auf den ersten schweren Unfall warten konnten. Das war brandgefährlich.

Prägend für die Verwaltung war sicher der Rathausumbau. Wie geht’s voran?

Aufgrund der völlig überhitzten Konjunktur in der Bauwirtschaft sollten wir uns ja eigentlich antizyklisch verhalten, sprich dann investieren, wenn das Wirtschaftswachstum zurückgeht. Dem widerspricht, dass wir in dieser langen Phase des Aufschwungs als Gemeinde weiter unsere Aufgaben erfüllen müssen. Wir haben das so gelöst, dass wir für unsere Projekte den Ausführungszeitraum sehr lange wählen, um noch vernünftige Preise zu erhalten. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt. Momentan liegen wir im Zeitplan, aber ich habe kein Problem damit, wenn sich das Projekt weiter streckt. Wir fühlen uns hier in der Bachstraße als Übergangslösung durchaus wohl und brauchen keinen Palast für unsere Arbeit.

Die Pläne für ein Kunden- und Schulungszentrum von Liebherr im Gewerbegebiet Espach wurden beerdigt. Überwiegt das Bedauern, dass Sie viel Zeit umsonst investiert haben, oder die Chance, jetzt mehrere Betriebe anzusiedeln statt einen großen?

Die Pläne von Liebherr wurden in gegenseitigem Einvernehmen und mit großem Verständnis für die Belange der jeweiligen Seite nicht realisiert. Natürlich hätte ich persönlich gerne eine solche Weltfirma auf unserer Gemarkung gehabt, aber aufgrund verschiedener Randbedingungen haben wir uns gemeinsam entschieden, das Projekt nicht zu realisieren. Wir stecken aber jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern wollen das Gewerbegebiet Espach IV umplanen und es gibt momentan jede Woche eine ernsthafte Anfrage, vor allem auch aus dem Ort selbst, ohne dass wir bislang überhaupt in die Vermarktung gegangen sind. Das Gebiet liegt im Schnittpunkt der Bundesstraßen B 30 und B 312 und ist sicher ein Filetstück.

Sie scheinen einen guten Draht zum Wettergott zu haben. Besser hätte der Sommer für die erste Saison mit aufgepeppten Anlagen am Badesee doch gar nicht sein können, oder?

Jeder, der eine öffentliche Einrichtung betreibt, weiß, dass es immer unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Das gilt ohnehin für das gesamte Leben. Und so wird es einige Dinge geben, die wir über das Winterhalbjahr noch nachbessern werden. Unter anderem wurden die Fliesen im Sanitärbereich als rutschig empfunden, obwohl die gewählte Güteklasse für Bäder als ausreichend gilt. Ich habe sicherlich keinen Draht zum Wettergott, eher hatten wir ein Ausnahmejahr, das zwar dem Besuch des Badesees zugutekam, aber insgesamt für Deutschland und darüber hinaus nicht gut war.

Seit Frühjahr gibt es im Ummendorf einen Urnenhain. Haben sich die Erwartungen, dass diese Bestattungsform sehr stark nachgefragt wird, bisher bestätigt?

Die Wünsche nach alternativen Bestattungsformen sind stetig da und wir haben immer wieder darauf reagiert, sei es durch die Urnenwand, das anonyme Grabfeld oder nun die Baumwiese – diese Angebote werden sehr gerne wahrgenommen. Ich wage die Prognose, dass sich da noch einiges tun wird, wie es in anderen Ländern um uns herum, etwa der Schweiz, schon praktiziert wird. Bei mir schlagen da zwei Herzen in einer Brust. Ich verstehe den Wunsch der Menschen, ihren geliebten Familienangehörigen so zu „bestatten“, wie diese wollten. Auf der anderen Seite müssen wir als Kommune natürlich den finanziellen Rahmen im Auge behalten, denn die Unterhaltung eines Friedhofs kostet eine Menge Geld.

Was waren für Sie aus kommunaler Sicht sonst noch wichtige Ereignisse 2018?

Die Baumaßnahme an der Seniorenwohnanlage ging zügig weiter, ein sehr wichtiges Projekt für die Gemeinde, auch wenn manche Bürger über die Preissituation in unserer Region offenbar nicht informiert waren. Dann natürlich die Einweihung unseres neuen LF 10 für die Feuerwehr. Der Sportplatz in Fischbach wurde komplett saniert, auch ein unglaublich aufwendiges Projekt, und wir haben in vielen Besprechungen die Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren im Kesseltal in Fischbach getroffen, um das wild abfließende Oberflächenwasser mehr in den Griff zu bekommen. Es kamen einige Anregungen und dauert länger als gedacht. Eine Einigung mit den Beteiligten und die Zuschüsse vorausgesetzt, könnte 2019/2020 gebaut werden.

Welche Vorhaben stehen für 2019 auf dem Programm?

Nun, wir wollen natürlich diese mehrjährigen Projekte weiter begleiten. Das kostet eine Menge Zeit. Von Seiten der Schule ist der Wunsch nach einer Gestaltung des Pausenhofs für die Grundschüler vorhanden, dem werden wir uns stellen. Dann natürlich das Verfahren des Gewerbegebiets Espach IV und natürlich werden uns die Vergabe der Bauplätze im Heidengäßle und die daraus resultierenden Bauanträge beschäftigen. Im Übrigen gibt es zahlreiche Verwaltungsvorgänge, die nach außen kaum auffallen, die alle Mitarbeiter aber jeden Tag bis an die Belastungsgrenze fordern. Dass der Rettungswagen nach der einjährigen Testphase beim DRK Ummendorf bleiben soll, wie man hört, ist für uns natürlich eine tolle Sache.