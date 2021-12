Junge Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Ummendorf verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 15-Jährige gegen 17.40 Uhr in Ummendorf zu Fuß unterwegs. In der Ortsmitte überquerte sie die Straße. In diesem Moment sei ein weißes Auto gekommen. Die Fahrerin des Wagens bremste noch stark.

Trotzdem erfasste das Auto die Jugendliche und verletzte sie. Nach einem kurzen Gespräch sei die Frau davongefahren. Die Frau am Steuer soll 35 bis 50 Jahre alt sein und blonde, schulterlange Haare haben. Sie fuhr ein weißes Auto. Der genaue Unfallort ist momentan noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch.