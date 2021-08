Jugendfeuerwehr Ummendorf erhält Geld

Als Alternative zum „Tanz auf dem Marktplatz“ haben Bürger in der Fischbacher Straße in Ummendorf unter dem Motto „Schütza Dahoim – Feiern für einen guten Zweck“ gefeiert.

Sie feierten unter Einhaltung der „drei G‘s“ fröhhlich und begleitet von einem Ständchen der BSBZ-Trommler bei bestem Wetter. Die Anwohner spendeten fleißig und die Bäckerei Zoll legte was drauf, sodass ein beachtlicher Betrag von 575,50 Euro zusammenkam. Das Geld wurde an die Abteilung Jugend der Ummendorfer Feuerwehr gespendet, um die unermüdliche Arbeit zu jeder Tages- und Nachtzeit an den vergangenen Hochwassereinsätzen im Juni und Juli zu würdigen.

Vertreter der Anwohner aus der Fischbacher Straße überreichten den Betrag an drei Vertreter der Jugendfeuerwehr. Gesamtwehrkommandant Simon Legnaro bedankte sich im Namen der Jugendfeuerwehr. Bürgermeister Klaus B. Reichert berichtete über die jüngsten Hochwasserereignisse und kündigte weitreichende Schutzmaßnahmen an, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Das Geld wird für die Jugendarbeit in der Feuerwehr genutzt.