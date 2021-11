Impfaktion in Ummendorf

Die Gemeinde Ummendorf und die Umlachtalschule organisieren erneut eine Impfaktion für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und für Menschen aus dem Umland. Die Impfaktion findet am Dienstag, 7. Dezember, von 15 bis 19 Uhr in der Gemeindehalle Ummendorf statt. Alle aktuellen Impfvakzine stehen nach Angaben der Gemeindeverwaltung an dem Impftermin in Ummendorf zur Verfügung. Es ist keine Terminreservierung notwendig.

Parkmöglichkeiten finden sich an der Ummendorfer Gemeindehalle. Zur Impfung kann kommen, wer eine erste oder zweite Impfung benötigt, sowie alle Personen, die eine Booster-Impfung brauchen. „Bei der Booster-Impfung ist zu beachten, dass diese erst sechs Monate nach der Grundimmunisierung stattfinden kann“, teilt die Gemeindeverwaltung mit.