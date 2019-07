Im Bauplatzstreit hält Gemeinde acht Kaufverträge für weiter gültig

In der öffentlichen Ratssitzung am Montag, 15. Juli, von 19.30 Uhr an in der Gemeindehalle Ummendorf wird über den Verfahrensstand informiert und über die verschiedene möglichen Varianten für die Bauplatzvergabe debattiert. „Wir fangen bei null an“, kündigt Reichert an: Mit der Erarbeitung der Grundlagen, die vergangenes Jahr in Klausurtagungen stattfand – was das Gericht neben anderen Dingen beanstandet hat.