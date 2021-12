Hochwasserschutz ist Thema

In der Sitzung des Gemeinderats Ummendorf am Montag, 13. Dezember, von 19 Uhr an im Saal der Gemeindehalle wird ein Ingenieur Hochwasserschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet vorstellen.

Außerdem soll der Rat den Haushaltsplan 2022 verabschieden. Hierfür hatten die Räte im November die Prioritäten gesetzt.

Weitere Themen sind das energiepolitische Arbeitsprogramm beim European Energy Award (EEA), ein Weisungsbeschluss zur Weiterentwicklung des Kreisfeuerlöschverbands Biberach, die Unterstützung der Gemeinde für das Klimaschutzkonzept des Landkreises sowie das Ergebnis der Radonmessung. Baugesuche sowie Verschiedenes vervollständigen die Tagesordnung.