HGV Ummendorf ehrt langjährige Mitglieder

Der Umgang mit der Pandemie war auch das beherrschende Thema bei der Jahreshauptversammlung des Handel- und Gewerbevereins Ummendorf-Fischbach (HGV), die unter strengen Hygieneauflagen stattfand.

Vorsitzender Michael Thaluß eröffnete die Versammlung und begrüßte die Mitglieder und Ehrenmitglieder. Thaluß blickte nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder und Ehrenmitglieder auf das vergangene Vereinsjahr zurück, in dem das vom HGV organisierte Konzert der Big-Band der ETH Zürich am 11. Oktober in der Gemeindehalle Ummendorf ein musikalisches Highlight war. Nur zwei Tage später fand dann der vereinsinterne Ausflug an den Bodensee statt, bevor dann beim Neujahrsempfang Barney Bitterwolf sein schwäbisch-humoristisches Programm rund um die „Xondheit“ präsentierte.

Ebenfalls im Januar veranstaltete der HGV anlässlich der Eröffnung des neu renovierten Rathauses einen „Feier-Abend“ mit teilnehmenden Betrieben aus Gastronomie, Dienstleistung, Handel und Handwerk. Diese Veranstaltung selber stieß, ebenso wie der hierbei eingesetzte Busshuttle, auf reges Interesse. Eine Neuauflage der Veranstaltung sei denkbar, erklärte Thaluß.

Mit der Coronapandemie und dem damit verbundenen Lockdown fielen auch die meisten HGV-Aktivitäten aus, die Jahreshauptversammlung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Vorstand traf sich nur noch sporadisch oder hielt per Mail oder Telefon Kontakt. Der Mitgliedsbeitrag 2020 wurde aufgrund der aktuellen Situation durch einstimmigen Vorstandsbeschluss ausgesetzt.

Der HGV rief im Frühjahr in Presseberichten dazu auf, betroffene Unternehmen durch den Kauf von Gutscheinen zu unterstützen. Thaluß wies noch einmal darauf hin, dass ein direkter Verkauf von HGV-Gutscheinen zu Gunsten der beim Lockdown geschlossenen Betriebe aus abrechnungstechnischen und rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen sei.

Nach den Berichten des Kassierers Daniel Preiß und der Kassenprüfer erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Der Kassier Daniel Preiß wurde in seiner Position einstimmig von der Versammlung bestätigt. Er hatte das Amt bis dahin kommissarisch von Thomas Bohner übernommen.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden anschließend Jürgen Elsner (Werbeagentur Elsner), Wolfgang und Thomas Lutz (Firma Lutz), Dr. Uwe Greiner (Firma Cato) und Stephanie Knott (Haar de Luxe) geehrt, für 20-jährige Mitgliedschaft erhielt Phillip Hörnle (Schreinerei Hörnle) eine Urkunde und einen HGV-Geschenkgutschein.

Thaluß betonte: Aktivitäten für das kommende Jahr seien zwar geplant und vorgesehen, ob diese stattfinden können, hänge jedoch vor allem vom weiteren Verlauf der Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen ab.