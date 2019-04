HGV Ummendorf bestätigt Vorstand – Verkaufsoffene Sonntage im Fokus

Im DRK-Heim Ummendorf hat die diesjährige Jahreshauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Ummendorf stattgefunden. Vorsitzender Michael Thaluß blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück, in dem vor allem verkaufsoffene Sonntage und Schausonntage für Licht und Schatten sorgt hätten.

„Waren die entsprechenden Veranstaltungen in Fischbach jeweils sehr gut besucht, haben am verkaufsoffen Sonntag in Ummendorf zu wenige Betriebe die Möglichkeit genutzt, sich den Gästen und Besuchern zu präsentieren“, teilt Stefan Dobler vom HGV mit. Das ungünstige Wetter habe dazu beigetragen, dass die Konzeption des verkaufsoffenen Sonntages grundlegend überdacht werden soll. Thaluß forderte alle Mitglieder auf, sich hierbei einzubringen und sich zu engagieren.

Neue Beisitzer im Vorstand

Nach den Berichten des Kassierers Thomas Bohner und der Kassenprüfer durch Tobias Steinhauser folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde der Vorstand insgesamt bestätigt, lediglich für den ausscheidenden Schriftführer Andreas Marquardt (Reich Fenstervisionen) rückte Michael Dittberner nach. Stefan Grell (Möbel Grell) und Daniel Zoll (Bäckerei Zoll) übernahmen die zwischenzeitlich vakanten Posten des Beisitzers innerhalb des Vorstands. Für 20-jährige Mitgliedschaft erhielten Uwe Hennigs (Autowerkstatt Hennigs), Michael Hörmann (Hörmann Gartenpflege), Robert Kraus (Mosterei Kraus-Burth) und Stefan Dobler (Bräuhaus Ummendorf) eine Urkunde und einen HGV-Geschenkgutschein als Anerkennung, für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Werner Ertelt (Autohaus Braig), Michael Dittberner (Frische-Markt Mohr) und in Abwesenheit Giovanni Musto (Umlachstuben) geehrt.

Es folgte ein Bericht des Bürgermeisters zu aktuellen Punkten im wirtschaftlichen Leben der Gemeinde, bevor auf Antrag der Vorstandschaft die Versammlung Franz Merk einstimmig zum Ehrenmitglied des HGV Ummendorf-Fischbach ernannte.

Für das laufende Jahr gab der alte und neue Vorsitzende Michael Thaluß noch folgende Termine bekannt: So findet am 28. April 2019 wieder ein Schausonntag in Fischbach statt, für den 13. Oktober 2019 ist zudem der HGV-Vereinsausflug terminiert und der nächste Neujahrsempfang steht am 5. Januar 2020 am.