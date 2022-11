Heiße Asche löst Brand in Holzstallung in Ummendorf aus

Heiße Asche hat am Samstag in Ummendorf eine Stallung in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr kurz vor 14 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Brand in der Fischbacher Straße aus. Dort war in einem Raum in einer Stallung ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das Mobiliar über und zerstörten es. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte ein Übergriff auf die Holzstallung. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich das Feuer in einem Mülleimer entzündet; in ihm war wohl heiße Asche vom Vortag entsorgt worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei weist darauf hin, niemals heiße Gegenstände wie Asche oder Zigarettenkippen in den Müll oder Kompost zu werfen. Auch wenn sie augenscheinlich verglüht sind, hätten sie oft genug Resthitze, um Gegenstände in Brand zu setzen.