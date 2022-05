Hauptversammlung des MGV Frohsinn Ummendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der 114. ordentlichen Hauptversammlung des Männergesangverein Frohsinn Ummendorf (MGV) widerfuhr Kurt Schlichtig eine besondere Ehrung. Für 65jährige Sängertreue erhielt er den Ehrenbrief des Schwäbischen Chorverbandes. Während dieser Zeit engagierte er sich über 25 Jahre in der Vorstandschaft und bestimmte die Geschicke im MGV mit. Auch seine handwerklichen Fähigkeiten waren gefragt. Als kleines Dankeschön wurde er seitens des MGV mit einem kleinen Geschenk überrascht.

Mit dem Zitat von Ludwig Uhland: „Singe, wem Gesang gegeben, in dem deutschen Dichterwald! Das ist Freude, das ist Leben, wenn's von allen Zweigen schallt,“ begann der Vorsitzende Hubert Jäck seinen Bericht. Allerdings stellte er gleich fest, dass das Jahr 2021 mit den einschneidenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie „keine Freude und kein Leben“ war. Im Gegenteil, in der Gemeinde Ummendorf war das kulturelle Leben nahezu eingeschlafen. Auch die vom MGV geplanten Veranstaltungen sind ausgefallen. Er dankte den Sängern und auch der Chorleiterin Dorothée Ruoff für deren Engagement im Chor in dem vergangenen „Rumpfjahr“. An Bürgermeister Reichert gerichtet ging der Dank an die Gemeinde Ummendorf für deren finanzielle Unterstützung des MGV.

Lediglich von zwei öffentlichen Veranstaltungen, welche spontan nach Aufnahme der Chorproben durchgeführt wurden, konnte der Schriftführer Siegfried Rothenhäusler berichten. Nach den Ferien präsentierte sich der Chor bei der Serenade im Bräuhaus-Hof. Anfang Oktober 2021 startete der MGV seine erstes Straßensingen in Ummendorf. Der Kassier Daniel Hermann konnte von einem positiven und weiterhin soliden Kassenstand berichten, dies nicht zuletzt dank der finanziellen Unterstützung unserer Fördermitglieder. Obwohl im vergangenen Jahr erst ab Mitte Juni wieder Chorproben abgehalten wurden, zeigte sich die Chorleiterin Dorothee Ruoff mit dem Ergebnis der intensiven Probenarbeit und dem Niveau des Chores zufrieden.

Die Entlastung der Vorstandschaft wurde durch Bürgermeister Klaus B. Reichert vorgenommen. Er dankte der Vorstandschaft und auch dem Chor für den kulturellen Beitrag in der Gemeinde Ummendorf.

Damit der MGV auch in Zukunft bestehen kann, braucht der Chor Verstärkung. Um künftig altersbedingte Abgänge auszugleichen, sieht es die Vorstandschaft als eine der Hauptaufgaben an neue Sänger zu gewinnen.