Handwerker geben für Badegäste Gas

Die Handwerker arbeiten mit Hochdruck auf der Baustelle beim Ummendorfer Badesee und die Gemeinde hält am Ziel fest, das Freibad an Pfingsten zu öffnen. Das bekräftigt die Gemeindeverwaltung, nachdem wohl manche Badegäste beim Anblick der Bauarbeiten Zweifel bekommen hatten, ob sie Jahreskarten im Vorverkauf erstehen sollen. Dieser läuft noch diese Woche an der Freibadkasse und nur bis einschließlich Freitag, 27. April, gelten die günstigen Vorverkaufspreise. „Der späte Winter hat uns tatsächlich etwas gebremst“, sagte Kämmerer Reinhold Besenfelder. Aber das Rathausteam sei täglich in Kontakt mit dem Architekten und den Firmen. Auf der Baustelle seien viele Handwerker gleichzeitig zugange, um den Fertigstellungstermin sicherzustellen. „Am Zeitplan mit Öffnung an Pfingsten hat sich nichts geändert“, betont Besenfelder.