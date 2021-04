Gutachten zum Badesee ist Thema

Der Ummendorfer Gemeinderat beschäftigt sich am Montag, 26. April, mit einem Gutachten in Sachen Badesee. Die Sitzung beginnt diesmal bereits um 19 Uhr, und zwar wiederum in der Halle in Fischbach, mit der Bekanntgabe von nichtöffentlich gefassten Beschlüssen.

Der bereits besprochene Haushaltsplan 2021 soll beschlossen werden, außerdem stehen Vorschläge zur Haushaltsverbesserung auf der Tagesordnung.

Die Gemeinde hat die Netze BW nach Schwachstellen an der Straßenbeleuchtung im Gebiet Hochstaad suchen lassen, das Ergebnis wird vorgestellt. Ein Fachbüro soll Biodiversitätspotenziale in der Gemeine ermitteln, sofern der Rat der Auftragsvergabe zustimmt.

Das Ergebnis der Finanzprüfung durch überörtliche Prüfer, die Beteiligung der gemeinsamen Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net an der OEW Breitband GmbH, Baugesuche und Verschiedenes komplettieren das Sitzungsprogramm.