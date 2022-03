Graffiti-Kunst an der Umlachtalschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

… und die letzten Jahre auch. Der Mittelbau der Umlachtalschule Ummendorf war bis Montag, den 21. März ein nicht ansehnlicher Teil der Schule. Dies haben acht Schüler der Werkrealschule zusammen mit dem bekannten Biberacher Street- Art- Künstler „Daschu“ geändert.

Nachdem das Projekt in der Schule bekannt gegeben wurde, war der Andrang so groß, dass die Teilnehmer/innen über ein Losverfahren ermittelt wurden. Die glücklichen Gewinner aus Klasse 7 – 9 durften in einem Tagesworkshop einiges über die Geschichte des Graffiti, die verschiedenen Schriftarten sowie die idealen Farbkombinationen lernen.

„Daschu“ zeigte ihnen die verschiedenen Spraytechniken und beantwortete geduldig alle Fragen. Die Schüler/innen entschieden sich bei der Farbwahl für die Farben des Schullogos. Mit sehr großem Interesse, Motivation und Begeisterung waren die Kids dabei und opferten sogar gerne ihre Mittagspause.

So entstand ein Graffiti- Kunstwerk, das den Mittelbau um einiges farbenfroher hervorhebt. Gerne hätten die Schüler/innen noch weitere Wände des Schulhauses bunt gestaltet.