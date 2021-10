Gitarrist Gambetta spielt in Ummendorf

Der Kulturkreis Ummendorf veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein Städte Partner Biberach in diesem Jahr zwei Konzerte mit dem Genueser Akustikgitarrist und Sänger Beppe am Samstag, 30. Oktober, und Sonntag, 31. Oktober, jeweils um 20 Uhr, im Foyer der Gemeindehalle in Ummendorf. Ein Anlass dafür ist das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft.

Beppe Gambetta ist ein italienischer Gitarrist, Sänger, Komponist, Arrangeur und nunmehr auch Songwriter. Er hat seinen Weg gefunden, bei dem er italienische und amerikanische Traditionen mit einer Stimme zusammenwirken lässt. Geboren in der Hafenstadt Genua und aufgewachsen mit der nordamerikanischem Gitarrenspieltechnik Flatpicking, entwickelte er einen einzigartigen, fesselnden Gitarrenstil und eine individuelle Spieltechnik.

Auf seiner Tour präsentiert Beppe Gambetta unter anderem sein jüngstes Album, sein bereits 14. Soloalbum: „Where the Wind Blows / Dove Tia O Vento“ ist eine Sammlung von Liedern und Melodien, die alle von Beppe geschrieben und arrangiert, und zusammen mit dem Bassisten Rusty Holloway und dem Perkussionisten Joe Bonadio eingespielt wurden.

Beppe singt auf dem Album in Englisch und Italienisch. In vier, vorwiegend autobiografischen Liedern, erzählt er über seine Familie und seine Heimatstadt Genua, sein Leben als Musiker, seinen ihn inspirierenden musikalischen Vorbildern, und über die Liebe seines Lebens.

In diesen vier Liedern und den anderen Melodien spürt man sein italienisches Melodiegefühl und die große Bandbreite an rhythmischer Vielfalt und Strukturen. „Der Genueser Dialekt hat einen sehr poetischen und mediterranen Klang und ist häufig ausdrucksstärker als Italienisch. Im Titelsong funktioniert dies bestens, um die Melancholie der Stadt, die Auswanderungswellen, das harte Leben der Seeleute, die Zeit des Faschismus, Überschwemmungen, einstürzende Brücken und so weiter, zu beschreiben. Ereignisse, die ganz im Gegensatz zur außerordentlichen Schönheit Genuas stehen, die den Besucher in ihren Bann zieht und zum Wiederkommen auffordert“, empfindet es Beppe Gambetta.

„Dove Tia O Vento“ schaffte es dann auch, beim renommierten „Targhe Tenco“ 2020 als bestes Lied nominiert zu werden.