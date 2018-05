Gertrud Knauer singt seit 20 Jahren im Kirchenchor

Bei der Jahresabschlussfeier des Kirchenchors Fischbach ist Gertrud Knauer für 20 Jahre Treue zum Chor ausgezeichnet worden. Bei der Veranstaltung wurde außerdem Angelika Zenger zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Ehrungen, Berichte und Wahlen standen bei der Jahresabschlussfeier des Kirchenchors Fischbach auf der Tagesordnung. Die Chorleiterin Marlies Birk berichtete von zwölf kirchlichen Auftritten und 44 Proben im vergangenen Jahr. Die Zahl der Proben sei vor allem der Teilnahme am Diözesankirchenmusiktag in Ellwangen geschuldet, erläuterte sie. Die Vorsitzende Brigitte Mezger berichtete in ihrem Rückblick, dass das Singen dort mit 660 Sängerinnen und Sängern, grandioser Orchesterbegleitung und einer Festpredigt von Weihbischof Renz ein Höhepunkt war.

Vorausschauend auf 2018 kündigte sie einen zwei- oder dreitägigen Ausflug mit Partnern an. Als ein Ziel für dieses Jahr hat sich der Chor vorgenommen, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen, um das Bestehen zu sichern. Ein Wort des Danks richtete Brigitte Mezger an die Gemeinde und an die Kirchengemeinde für die jährliche, finanzielle Unterstützung. Dankesworte gingen auch an alle Chormitglieder. Wohlwollende und ermunternde Worte fand Pfarrer Sauter für die Sängerinnen und Sänger des Chors.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Funktionsinhaber in ihren Ämtern bestätigt und Angelika Zenger neu in den Vorstand gewählt. Sie übernimmt die Aufgabe der stellvertretenden Vorsitzenden.

Gertrud Knauer wurde für 20 Jahre Treue zum Chor ausgezeichnet. Pfarrer Jürgen Sauter und die Kirchenchorvorsitzende Brigitte Mezger überreichten ihr eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Ein großes Lob für den vollständigen Probenbesuch erhielt Rita Schöllhorn, Roswitha Hiller und Silvia Zentner fehlten nur einmal. Das vergangene Jahr wurde ausführlich von der Schriftführerin Rita Schöllhorn reflektiert und der Kassenbericht von Lisa Stetter vorgetragen.