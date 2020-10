Gemeinderat soll Bauplätze zuteilen

Der Ummendorfer Gemeinderat soll am Montag, 26. Oktober, über die Vergabe der Bauplätze im Wohngebiet Heidengäßle/Mühlbergle II beschließen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle in Ummendorf. Konkret geht es um die Zustimmung zur Bewerberliste (ohne Namensnennung), zum Verkauf der Bauplätze sowie zum weiteren Ablauf. Die Kaufvertrags-Muster werden zur Kenntnis genommen. Die Sitzungsvorlagen können interessierte Bürger von Freitag an im Ratsinformationssystem unter ummendorf.de abrufen.