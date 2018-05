Gemeinde macht beim Energy Award weiter

Die Gemeinde Ummendorf, frisch mit dem European Energy Award (EEA) zertifiziert, will diesen Prozess fortsetzen und strebt die Erneuerung in vier Jahren an. Kurz vor der formellen Verleihung der EEA-Urkunde am 19. Februar in Ulm stimmte der Rat zu, dass die Gemeinde auf diesem Weg weiter die Dienste der Energieagentur Biberach in Anspruch nimmt.

Das Honorar beträgt 8000 Euro netto. Bürgermeister Klaus B. Reichert sagte, die Energieagentur um Iris Ege „hat uns hervorragend begleitet“. Hauptamtsleiter Thomas Kammerlander, ergänzte, ohne deren Hilfe sei der Aufwand nicht zu bewältigen. Der Beschluss erfolgte einstimmig, wenngleich Rolf Schrodi kritisch anmerkte, dass es weniger auf die Plakette ankomme und mehr auf die dahinterstehenden tatsächlichen Energiesparmaßnahmen. Diese unterstütze er, aber das damit verbundene Beratungswesen nicht: „Da macht sich in Deutschland eine Kaste von Leuten breit, überall muss man sich reakkreditieren.“ Ulf Politz erwiderte, der EEA habe den Bemühungen einen psychologischen Schub verliehen. Noch nie sei das Ziel, an sich gar nicht neu, so systematisch verfolgt worden.