Geld für Internethotspot

Die Gemeinde Ummendorf ist eine von zwölf Gemeinden aus dem Regierungsbezirk Tübingen, die von der Europäischen Union einen Zuschuss für einen öffentlichen Wlan-Hotspot erhalten: 15 000 Euro fließen aus dem Fördertopf. Das geht aus einer Meldung des CDU-Europaabgeordnete Norbert Lins hervor.

Die Initiative „WiFi4EU“ wird von der EU finanziert. Ziel ist es, schnelles und kostenloses Surfen über WLAN-Hotspots an mehr öffentlichen Plätzen in der EU zu ermöglichen. Dafür wurden Gutscheine an 2800 Städte und Gemeinden in der EU verteilt, in Summe 42 Millionen Euro. Fördergelder, die nach Ansicht von Lins gut investiert sind: „Dies ist ein notwendiger Schritt hin zu mehr Digitalisierung und Flexibilität. Gerade im ländlichen Raum mangelt es oft an verlässlichen öffentlichen Internetverbindungen, obwohl dies heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein sollte.“ Mehr als 13 000 europäische Kommunen hat sich beworben, darunter über 100 Städte und Gemeinden aus dem Regierungsbezirk Tübingen. Nach der Förderzusage übernimmt die EU die Geräte- und Installationskosten. Der Antragsteller muss dafür für mindestens drei Jahre für die Instandhaltungskosten und das WLAN-Abonnement aufkommen.