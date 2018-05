Gebäude am Badesee nehmen Farbe und Form an

Die Arbeiten an den Gebäuden und Anlagen beim Ummendorfer Badesee kommen gut voran. Das sagte der Architekt Uwe Fischbach vom Ochsenhauser Büro Sick & Fischbach im Gemeinderat anlässlich der Auswahl verschiedener Materialien. Inzwischen seien die Wetterschutzdächer, die den Badegästen zum Unterstellen dienen sollen, fertig. Demnächst komme der Fensterbauer. Sobald es das Wetter erlaube, mache man sich an die Verstärkung des Fundaments. Vor dem Jahreswechsel waren unerwartet starke Setzungen entdeckt worden, die diese Zusatzarbeit nötig machen. An den zuletzt genannten Kosten- und Zeitplänen hat sich aktuell nichts mehr geändert.

Unterdessen hat der Gemeinderat verschiedene Materialien ausgewählt. Fischbach zeigte in der Sitzung Muster unter anderem für die Holzverschalung von Wänden, die Holzalufenster, die Trennwände für die Umkleiden sowie die Wand- und Bodenfliesen für die Sanitärräume. Fischbach sagte: „Wir wollen nicht zuviele verschiedene Farbtöne, es soll eine gewisse Harmonie geben.“ Zusammenfassend gesagt, lief es überwiegend auf verschiedene Grautöne hinaus. Die Auswahl war dabei nicht immer nicht völlig frei, der Rat war bei den Farben ans Angebot der Gewinner der Ausschreibung gebunden, etwa bei frostsicheren Wandfliesen.

Bei den Waschräumen entschied sich eine Mehrheit für große, durchgängige Wandspiegel über den Waschbecken, wofür Karin Schraivogel und Christine Hermann warben. Obendrein bestand der Rat auf Papierhandtücher. Vor allem Simon Özkeles, Rudolf Walter und Johannes Lutz sprachen sich wegen der Hygiene deutlich gegen Gebläse zum Händetrocknen aus. „Sie haben völlig recht“, sagte Bürgermeister Klaus B. Reichert. Die Verwaltung habe Lufttrockner nur vorgeschlagen, weil an Spitzentagen mit bis zu 5000 Besuchern Nachschub an Papierhandtüchern und die Entsorgung der gebrauchten schwer zu organisieren sei. Die Verantwortlichen entschieden sich für Papierhandtuchspender und nehmen ganz bewusst in Kauf, dass diese an einigen heißen Sommertagen vielleicht irgendwann mal leer sein werden. Zum Haaretrocknen sind außerhalb des Gebäudes Föhnautomaten vorgesehen.

Möglichst bis Mitte Mai sollen alle Arbeiten so weit fertig sein, dass ein Probelauf starten kann. Die Gemeinde bringt die fast 30 Jahre alten Gebäude auf Vordermann und erweitert zum Teil, da heutzutage viel mehr Badegäste kommen als damals.