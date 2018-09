Gasleitung angebaggert: Wohngebiet in Ummendorf abgesperrt

In einem Wohngebiet in Ummendorf ist am Dienstagvormittag eine Gasleitung angebaggert worden. Der Notruf ging um 10.55 Uhr in der Leitstelle ein, woraufhin mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, DRK und Polizei in den Reichenbacher Weg eilten.

„In einem Radius von 150 Metern wurde alles abgesperrt“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Uwe Krause, der „Schwäbischen Zeitung“. Es sei Gas ausgetreten. Eine Explosion habe es aber nicht gegeben, so Krause weiter. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Leitung im Zuge von Baggerarbeiten beschädigt.