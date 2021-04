Gartenhütte in Ummendorf fängt Feuer

Verletzungen haben sich zwei Bewohner bei einem Brand am Dienstag in Ummendorf zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, brannte kurz vor 23 Uhr eine Gartenhütte in der Bachstraße.

Die Flammen hatten bereits auf das benachbarte Wohngebäude übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Bewohnerinnen und Bewohner trugen leichte Verletzungen davon.

In ein Krankenhaus kamen sie jedoch nicht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 150 000 Euro. Die Biberacher Polizei (Telefon 07351/4470) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Brandursache.