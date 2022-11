Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Dienstag in Ummendorf angefahren worden und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei war gegen 6.50 Uhr eine 24-Jährige in ihrem BMW in der Biberacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Kirche fuhr die Frau an einen Zebrastreifen heran. Den überquerte eine Seniorin. Die 24-Jährige erfasste mit ihrem Auto die Seniorin, die zu Boden stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Die BMW-Fahrerin fuhr zunächst in Richtung Fischbach davon, kehrte kurze Zeit später aber an die Unfallstelle zurück und meldete sich bei der Polizei. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt den genauen Hergang des Unfalls und klärt, welche Straftaten die 24-Jährige mit dem Unfall und dem Wegfahren beging. Am BMW entstand durch den Unfall nach Einschätzung der Polizei ein Schaden von rund 1000 Euro.