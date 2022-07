Frauenkreis Ummendorf spendet den Erlös vom Rosenmarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pandemie veranstaltete der Musikverein Ummendorf in diesem Jahr wieder anlässlich des Schlossfestes am Samstag, 25. Juni den Rosenmarkt. Der Frauenkreis Ummendorf e.V. nahm als Aussteller teil.

Nachdem wir denselben Standplatz erhalten haben wie in den Jahren zuvor, wurde von vielen der Besucher zielsicher unser Stand angesteuert. Zum Thema Rose wurde selbstgebastelter Schmuck und entsprechende Accessoires angeboten. Und auch die Früchtebowle und die selbstgebackenen Handkuchen wurden sehr gut angenommen. Dies alles spiegelte sich auch im Gewinn wieder.

Deshalb hat die Vorstandschaft beschlossen, nicht erst am Jahresende, sondern bereits jetzt eine Spende zu machen. Wir spenden den Betrag von 500 Euro an die Bürgerstiftung Ummendorf, die bürgernah verschiedene Projekte in unserer Gemeinde unterstützt. Am Freitag, 22. Juli fand die Spendenübergabe statt. Thomas Dörflinger und Bürgermeister Heiko Graf von der Bürgerstiftung Ummendorf bedankten sich herzlichst beim Frauenkreis Ummendorf e.V.