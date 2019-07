Frauenkreis spendet für „Glücksmomente“

Der Frauenkreis Ummendorf unterstützt das Projekt „Glücksmomente“ des DRK-Kreisverbands Biberach mit einer Spende. Ende Juni war der Frauenkreis wieder beim Rosenmarkt als Aussteller mit dabei. Vielen von Besuchern ist der Standplatz des Frauenkreises bekannt und so steuerten sie ihn zielsicher wieder an. „Das Bastelfieber und das Engagement der vergangenen Wochen haben sich bezahlt gemacht“, teilt der Frauenkreis mit. Auch die Früchtebowle und die selbstgebackenen Handkuchen seien sehr gut angenommen worden. Dies habe sich im Gewinn widergespiegelt. Mit 500 Euro unterstützt der Frauenkreis nun das Projekt „Glücksmomente“. Das Projekt wurde vom DRK-Kreisverband Biberach mit dem Gedanken ins Leben gerufen, dass Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, bei der Erfüllung ihres letzten Wunsches unterstützt und so für Glücksmomente gesorgt werden soll. Ob dies nun ein Besuch im Fußballstadion, ein Ausflug an den Bodensee, ein Kinobesuch oder anderes ist, für die Betroffenen soll es einfach ein schöner Tag werden. Christa Widmann (2. v. l.) und Margot Dorner (2. v. r.) übergaben die Spende an die Projektverantwortlichen Christoph Link und Conny Weber.