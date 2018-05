Frauenfasnet in Ummendorf

Für die traditionelle Frauenfasnet am Gompigen Donnerstag, 8. Februar, um 19.44 Uhr in der Gemeindehalle Ummendorf sind noch Karten erhältlich. Das Motto der Frauenfasnet lautet in diesem Jahr „Von der Steinzeit in die Zukunft“. Und auch für die Kurzentschlossenen gibt es am Gompigen Donnerstag an der Abendkasse noch Karten. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die Eintrittskarte kostet neun Euro. Der Vorverkauf läuft täglich von 18 bis 20.30 Uhr unter Telefon 0151/51221624.