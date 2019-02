„Reif für die Insel“ ist das Motto der Frauenfasnet am Gompigen Donnerstag, 28. Februar, um 19.44 Uhr in der neuen Gemeindehalle in Ummendorf. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkasse. Darauf weist der Veranstalter, der Frauenkreis Ummendorf hin. Der Eintritt kostet neun Euro. „Die Besonderheit dieser Veranstaltung ist, dass Männer keinen Zutritt haben“, teilt der Frauenkreis mit.