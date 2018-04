Frühjahrsflohmarkt in Ummendorf

Trödler und Sammler treffen sich am Samstag, 28. April, ab 7.30 Uhr wieder in Ummendorf zum Flohmarkt auf dem Gelände des Brauhauses Ummendorf. Jung und Alt können mit den Verkäufern feilschen und Antiquitäten zu Schnäppchenpreisen ergattern. Oder einfach die Basar-Atmosphäre vor der Kulisse zwischen Brau-Kupferkessel mit Biergarten und Kirche genießen. Beim Gang durch die Gassen sieht man eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Gegenständen und Sammlerstücken. Wer selbst als Anbieter seinen Trödel verkaufen möchte, wird um eine Anmeldung gebeten, vorzugsweise per E-Mail an flohmarkt@braeuhaus.de, oder per Telefon unter 0176/42508211. Veranstaltet wird der Flohmarkt vom Musikverein. Auf dessen Homepage sind weitere Informationen zu finden: www.mv-ummendorf.de. Foto: Privat