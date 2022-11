Fitnesstag „Go for Fitness“ der Turnabteilung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 12. November, fanden sich gut 30 sportwillige Teilnehmerinnen zum zweiten Fitnesstag der Turnabteilung in der Gemeindehalle Ummendorf ein; allesamt gespannt auf die vierstündige Aktion „Go for Fitness“.

Nach der Begrüßung durch die Abteilungsleiterin startete Steffi Sommer mit einem gezielten Warm-Up. Hierbei wurden die Muskeln gelockert und vorbereitet für die erste Trainingseinheit: „HIT – High Intensive Training“. Nach diesen ersten 60 Minuten aus einer Mischung aus Anspannung und Entspannung war allen Teilnehmerinnen klar: das wird kein „Spaziergang“.

Tänzerisch wurde es dann mit Tanja Ries und „Dances“. Nach einer Stunde intensivem Tanztraining mit viel Energie und Spaß saß die Choreographie auf „Gold Watch“ bei allen Tänzerinnen perfekt in den Beinen und im Kopf.

In der Pause konnten sich die Teilnehmerinnen mit Getränken, Kuchen und gesunden Snacks versorgen, die Trainingseinheiten Revue passieren lassen, die Muskeln entspannen und sich auf die nächsten sportlichen Trainingseinheiten vorbereiten.

Gut gelaunt, aber schon etwas ausgepowert, ging es schweißtreibend mit „Deep Work“ weiter. Steffi Brand verstand es, mit diesem Ganzkörpertraining alle Muskelpartien zu aktivieren, zu kräftigen und auch noch die letzte Muskelfaser zu erreichen.

Marilen Jahrmann-Lloyd überraschte mit „Pilates, Stretch & Relax“ die Teilnehmerinnen mit immer neuen Dehn- und Kräftigungsübungen und beendete die Veranstaltung mit einem ganzheitlichen Trainingsprogramm für den gesamten Körper. Auf den Gesichtern aller war Erschöpfung, aber auch Zufriedenheit zu lesen.

Mit einem herzlichen Dankeschön an die professionellen Trainerinnen, die diesen Fitnesstag möglich machten, an alle Teilnehmerinnen und an das Vorbereitungsteam wurde der Fitnesstag beendet.

Save the date: Nach diesem erneut erfolgreichen Verlauf kann der dritte Fitnesstag „Go for Fitness“ in Ummendorf am Samstag, 18. November 2023, schon mal im Kalender vorgemerkt werden.