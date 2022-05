Filmmusik und große Bühne für den Nachwuchs

Der Musikverein Ummendorf lädt alle abenteuerhungrigen Kinder und ihre Eltern zum Kinderkonzert „Der gestiefelte Kater“ ein. Dieses findet am Freitag, 13. Mai um 18 Uhr in der Gemeindehalle Ummendorf statt. Saalöffnung ist ab 17.45 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zu Beginn des Konzerts spielen die Nachwuchsmusiker der Bläserklasse vier der Umlachtalschule Ummendorf gemeinsam mit dem Blasorchester des Musikvereins. Ein Erlebnis auch für die Kinder der Bläserklasse, einmal mit den Erwachsenen gemeinsam zu musizieren.

Anschließend begleiten die Musiker des Blasorchesters mit Erzählung und Musik den gestiefelten Kater dabei, wie er einem armen Müllerssohn zu Glück und Reichtum verhilft. Hans hatte von seinem Vater lediglich einen Kater vererbt bekommen und wollte ihn eigentlich weggeben. Der Kater aber überredete ihn, ihm stattdessen ein Paar Stiefel zu besorgen. Er würde sich erkenntlich zeigen, behauptet er. Ob der gestiefelte Kater sein Wort halten kann und dem armen Müllerssohn Hans zu einem glücklichen Leben verhelfen wird? Eine spannende Geschichte, erzählt vom Blasorchester des Musikvereins unter der Leitung von Dirigentin Jasmin Zimmer.

Das Frühjahrskonzert unter der Leitung der Dirigenten Jasmin Zimmer und Dimitri Frenkel findet am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr in der Gemeindehalle Ummendorf statt. Unter dem Motto „And the Oscar goes to…“ wird das Konzert durch das Jugendblasorchester Ochsenhausen-Ummendorf eröffnet. Unter der Leitung von Dimitri Frenkel werden die Zuhörer in die musikalische Welt der Filmmusik entführt. Im zweiten Konzertteil musiziert das Blasorchester des Musikvereins Ummendorf und nimmt die Zuhörer unter der Leitung von Dirigentin Jasmin Zimmer mit in die Welt einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten, unter anderem „Dr. Shivago Suite“, „Cartoon Spectacular“, „Highlights from Robin Hood“ und „James Bond“.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, über eine Spende freuen sich die Musiker.