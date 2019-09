Feuerwehrbedarfsplan und Kindergarten sind Themen im Ummendorfer Rat

Der Ummendorfer Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Montag, 16. September, von 19.30 Uhr an im Foyer der Gemeindehalle den aktualisierten Feuerwehrbedarfsplan beschließen. Außerdem soll die Feuerwehrsatzung geändert werden, dies betrifft Formalitäten und Details.

Ein weiteres Thema ist der Kindergarten Fischbach: Der eigentlich von September an vorgesehene Übergang des Betriebs von der katholischen Kirche auf die bürgerliche Gemeinde verzögert sich. Daher liegt nun der Vorschlag auf dem Ratstisch, einen auf ein Jahr begrenzten Übergangsvertrag zu schließen.

Weitere Themen sind unter anderem die förmliche Wahl der Fischbacher Ortsvorsteherin und ihrer Stellvertreter, eine neue Stelle in der Kämmerei, eine neue EDV-Anlage fürs Rathaus sowie Baugesuche.

Die Sitzung beginnt mit einer Bürgerfragestunde.