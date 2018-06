Feuerwehr Ummendorf nimmt neues Löschfahrzeug in Empfang

Die Freiwillige Feuerwehr Ummendorf hat am Freitag ihr neues Feuerwehrfahrzeug in Empfang genommen: Nach insgesamt 23 Monaten Planungs- und Auslieferungszeit konnte die Feuerwehr Ummendorf das Löschgruppenfahrzeug LF 10 bei einem Hersteller in Luckenwalde bei Berlin abholen und es von dort aus nach Ummendorf fahren. Das neue Fahrzeug ist auf einem Fahrgestell von Mercedes-Benz aufgebaut, hat ein Gesamtgewicht von 13 Tonnen, eine Motorleistung von 300 PS und besitzt eine Pumpe mit 3000 Liter Fördermenge. Auch Bürgermeister Klaus Reichert (rechts) war bei dem Empfang in Ummendorf dabei.