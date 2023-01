Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. Januar fand im Feuerwehrhaus endlich wieder eine reguläre Jahreshauptversammlung statt. Nach kurzer Begrüßung und Ehrung der verstorbenen Mitglieder gab der Kommandant Simon Legnaro seinen Jahresbericht des vergangenen Jahres zum Besten. Zum 31. Dezember hat die Feuerwehr Ummendorf 67 aktive Mitglieder 13 Jugendliche in der Jugendfeurwehr, 22 Mann in der Altersabteilung und einen Fachberater Notfallseelsorger, ergibt 103 Mitglieder.

Im Jahr 2022 gab es 49 alarmierte Einsätze, in denen fünf Personen gerettet oder aus einer misslichen Lage befreit wurden. Diese Einsätze teilen sich wie folgt auf, in neun Brandeinsätze und 40 Technische Hilfeleistungseinsätze. Neu in die aktive Wehr dazugekommen sind Johannes Kuhn und Jannis Merk, welche bereits seit dem zwölften Lebensjahr bei der Jugendfeuerwehr tatkräftig mit dabei sind und durch ihre Volljährigkeit nun übergetreten sind. Ebenfalls zur aktiven Wehr hinzu gekommen ist Julius Schmidt. Um im Einsatzfall bestmöglich agieren zu können, bilden wir uns ständig weiter. Im vergangenen Jahr haben Bastian Boos, Jochen Lang, Niclas Daiber und Rene Zentner den Atemschutzgeräteträgerlehrgang für Pressluftatmer in Biberach absolviert – ebenfalls an einer Weiterbildung teilgenommen haben Robin von Olnhausen, Marc Read und Thomas Rolser, die drei Männer haben am Motorsägen Lehrgang erfolgreich teilgenommen. Ein Highlight war das Absolvieren des Leistungsabzeichen, 17 motivierte Einsatzkräfte haben wochenlang für das Abzeichen trainiert und bei der Abnahme in Laupheim erfolgreich bestanden. Andreas Hermann, Dominik Rief und Philipp Hutzel erhielten das Ehrenzeichen in Bronze aufgrund 15-jährigem Aktiven Feuerwehrdienstes.

Dieses Jahr standen keine Wahlen an. Herr Bürgermeister Graf verkündete in seiner Rede die Wertschätzung der Feuerwehr und sprach seine Unterstützung für eine gute Zusammenarbeit aus.