Festliches Weihnachtsliedermedley umrahmt das Konzert

Der Männergesangverein „Frohsinn“ und der Musikverein Ummendorf veranstalten am Samstag, 14. Dezember, in der Gemeindehalle in Ummendorf ihr vorweihnachtliches Gemeinschaftskonzert. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Die Chorleiterin Dorothee Ruoff und die Dirigentin Jasmin Zimmer haben mit den Sängern und Musikern ewin Programm vorbereitet, das mit stimmungsvollen Liedern und festlicher Musik Vorfreude auf Weihnachten wecken soll. Eröffnet wird das Gemeinschaftskonzert durch den „Frohsinn“ mit dem Lied „Weißer Winterwald“. In „Bajuschki“, einem Wiegenlied aus Russland, findet sich die russische Seele wieder. Es folgen eher volkstümliche Lieder wie „Es wird scho glei dunkel“ oder auch „Heidschi bumbeidschi“. Bekannte Weihnachtsschlager sind „White Christmas“ und das kleine Rentier „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“ folgen. Mit den getragenen Liedern „Weihnachtsglocken“ und „Schöne Nacht“ endet der erste Teil des Konzerts. Am Flügel begleitet werden die Sänger von ihrem ehemaligen Dirigenten Matthias Wolf.

Der zweite Teil des Abends steht ganz im Zeichen der sinfonischen Blasmusik und wird vom Musikverein Ummendorf gestaltet. Erstmals präsentiert sich der Musikverein in seiner neuen Uniform. Mit der Ouvertüre „Spirit of Life“ von Meindert Boeckel eröffnet der Musikverein seinen Konzertteil. In dieser Komposition spürt man die Lebensenergie und Freude des Komponisten, als es nach einer schweren Phase in dessen Leben wieder aufwärts geht. Es folgt „You Raise Me Up“, eine Popballade, wobei die Melodie auf einem traditionellen irischen Lied basiert. Von Takashi Hoshide wurde es zu einem gefühlvollen Solostück für Euphonium und Blasorchester arrangiert.

Das Stück „Gallimaufry“, was im Altenglischen übersetzt so viel wie Durcheinander oder Gemisch bedeutet, ist eine Herausforderung für das gesamte Orchester, aber insbesondere für den Solisten Michael Mohr. Das Altenglische Wort kommt mehrmals in den Stücken von Shakespeare vor und inspirierte Guy Woolfenden, den damaligen Hauskomponisten der Royal Shakespeare Company, zu dem Titel seines ersten Blasorchesterwerks. 1982 komponierte er die Musik zu Shakespeares „Henry IV“ und bildete daraus eine Suite. Woolfenden gelingt es, das 15. und 16. Jahrhundert musikalisch zu porträtieren, und in sechs Sätzen die Zuhörer in die Welt Shakespeares zu entführen.

Mit dem festlichen Medley „A Christmas Carol Fantasy“ endet das Gemeinschaftskonzert. Der weihnachtliche Reigen beginnt und endet mit dem in mehreren Sprachen gesungenen „Herbei, o ihr Gläubigen“. Dazwischen erklingen fünf weitere von dem Japaner Takashi Hoshide bearbeitete internationale Weihnachtslieder, die bei keinem Weihnachtsfest und in keinem Weihnachtskonzert fehlen dürfen.