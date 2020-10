Festlicher Beginn für neue Pfarrerin

Groß war das Interesse an der Investitur der neuen Pfarrerin Muriel Sender. Am Sonntag wurde sie in Ummendorf in ihr Amt eingeführt.

Alle verfügbaren Plätze im Kirchenraum und im Gemeindesaal waren belegt, als der festlich-freudige Gottesdienst zur Investitur von Pfarrerin begann. Dekan Matthias Krack nahm die Verpflichtung und Einsegnung vor.

Pfarrerin Sender stellte sich vorher der Gemeinde vor, und die herzlichen Zeuginnenworte von Pfarrerin Silke Kuczera und Heidelinde Henssler-Fischinger fügten weitere Farben ihrer Persönlichkeit hinzu. Große Vorfreude auf die neue Zeit an der Versöhnungskirche war nicht nur bei der neuen Pfarrerin zu spüren, sondern auch in der Gemeinde, für die Elisabeth Schepers beim Empfang nach dem Gottesdienst einen Anker überreichte. Dieser sei ein Symbol für „den guten Ankergrund in der Kirchengemeinde für gemeinsames Tun, verankert im Glauben und Vertrauen auf Gottes guten Geist“ in Senders erster ständiger Pfarrstelle.

Bürgermeister Klaus B. Reichert betonte in seinem Grußwort die Wertschätzung, die die bürgerliche Gemeinde der evangelischen Kirchengemeinde entgegenbringe und verband dies mit dem Wunsch nach einer weiteren gedeihlichen Zusammenarbeit. Für die katholische Gemeinde unterstrich Pfarrer Jürgen Sauter wie wichtig das Zusammenwirken der beiden Konfessionen sei. Dabei solle man das Trennende nicht vergessen, aber das Verbindende in den Vordergrund stellen.

Festlich war auch die musikalische Mitgestaltung von Ina Callejas, die größtenteils barocke Werke auf dem Akkordeon spielte.

Die Zeit der Vakatur, in der die Pfarrerschaft der Gesamtkirchengemeinde Biberach die Gottesdienste hielt, stellte besondere Anforderungen an die Gemeinde. Das Pfarrerehepaar Schmogro und Pfarrer Johannes Köhnlein übernahmen dabei besondere Aufgaben.

Dekan Krack dankte zum Abschluss dem Kirchengemeinderat unter Leitung von Hans-Jürgen Schepers und ganz besonders der Pfarramtssekretärin Susanne Koch für die Steuerung des Gemeindeschiffs.