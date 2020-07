„Fehlaperlen“-Auftritt im nächsten Jahr

Der Kabarettabend mit den „schrillen Fehlaperlen“ am 4. September in Ummendorf wird verschoben. Das teilt der Veranstalter, der Frauenkreis Ummendorf, mit.

Aufgrund der Coronakrise sind nach aktuellem Stand Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht erlaubt. „Den Kabarettabend am darauffolgenden Wochenende durchzuführen war dem Vorstand doch etwas zu unsicher“, schreibt der Frauenkreis in seiner Pressemitteilung. „Die Vorschriften, Auflagen und Bestimmungen ändern sich jedoch in Windeseile. Vielleicht hätte es gepasst, vielleicht aber auch nicht. Dieses Risiko wollten wir nicht eingehen.“ Als neuer Termin wurde deshalb Freitag, 11. Juni 2021, angesetzt. „Schön wäre es, wenn Sie die Karten trotzdem behalten würden“, bittet der Frauenkreis die Kabarettfans, die bereits Tickets erworben haben.