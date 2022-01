Fahrer steht unter Drogen

In Ummendorf war am Montag gegen 19 Uhr die Fahrt für einen 28-Jährigen zu Ende. Während der Kontrolle in der Hauptstraße hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen würde. Ein Test bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen der Mann konsumiert hatte. Der 28-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. Sein Auto musste er stehen lassen.