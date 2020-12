Fahrer ist nach Parkplatzrempler flüchtig

Nach einem Unfall ist ein unbekannter Autofahreram Montag in Ummendorf auf und davon. Er hinterließ Sachschaden, teilt die Polizei mit.

Demnach stand der VW des Geschädigten zwischen 11.30 und 20.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Noherrstraße. In dieser Zeit fuhr ein anderer dagegen und beschädigte das Auto. Um den Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Seine Erreichbarkeit hinterließ er auch nicht.

Stattdessen flüchtete er. Die Biberacher Polizei (Telefon 07351/4470) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Autofahrer, der den Schaden verursacht hat.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.

Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug.

Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.